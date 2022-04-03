У Генштабі озвучили свіжі втрати російських загарбників з моменту повномасштабного вторгнення. Українські бійці перетворили на добриво уже приблизно 18 тисяч окупантів.
Актуальні дані станом на 3 квітня опубліковано на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Втрати ворога у техніці:
- 644 танки;
- 1 830 бойових броньованих машин;
- 325 артилерійських систем;
- 105 реактивних систем залпового вогню;
- 54 засоби протиповітряної оборони;
- 143 літаки;
- 134 гелікоптери;
- 1 249 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів/катерів;
- 76 цистерн з паливом;
- 89 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 24 одиниці спеціальної техніки;
- 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Востаннє російське міністерство наводило дані про свої втрати у війні проти України 25 березня, і тоді йшлося про нібито 1351 загиблих та 3825 поранених військових. Також Міноборони РФ заявляли, що в цілому основні завдання першого етапу "спецоперації" в Україні виконані.