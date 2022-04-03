Втрати окупантів рф в Україні сягнули 18 тисяч людей  / фото REUTERS

У Генштабі озвучили свіжі втрати російських загарбників з моменту повномасштабного вторгнення. Українські бійці перетворили на добриво уже приблизно 18 тисяч окупантів.

Актуальні дані станом на 3 квітня опубліковано на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Втрати ворога у техніці:

  • 644 танки;
  • 1 830 бойових броньованих машин;
  • 325 артилерійських систем;
  • 105 реактивних систем залпового вогню;
  • 54 засоби протиповітряної оборони;
  • 143 літаки;
  • 134 гелікоптери;
  • 1 249 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів/катерів;
  • 76 цистерн з паливом;
  • 89 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 24 одиниці спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Востаннє російське міністерство наводило дані про свої втрати у війні проти України 25 березня, і тоді йшлося про нібито 1351 загиблих та 3825 поранених військових. Також Міноборони РФ заявляли, що в цілому основні завдання першого етапу "спецоперації" в Україні виконані.

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