Північно-західніше Києва рух противника призупинено, поділилися у Зеленського.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляє, що Збройні сили України збили темпи наступу російських військ на Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Арестович сказав під час онлайн-брифінгу, який транслювався у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що "північно-західніше Києва противник продовжує зосереджувати свої зусилля і угруповання для того, щоб розвивати наступ на Київ, але йому це не вдається завдяки системній і справній роботі Збройних сил України".

"Вчора були нанесені авіаційні та артилерійські удари, які збили темпи російської операції. Зараз вони відновлюють втрати, поки нікуди не рухаються", - сказав Арестович.

Також, за його словами, на Чернігівському і Сумському напрямку зупинено просування ворога. "Вони практично там не рухаються, їх добивають наші партизани і військові, розпочавши справжнє полювання за тиловими колонами противника, що і треба робити і до чого всіх закликаю", - наголосив він.

Нагадаємо, 24 лютого російський президент Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст, зокрема і в Києві, пролунали вибухи, супротивник почав знищувати військові об'єкти.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до земляків та оголосив про запровадження воєнного стану.

Після цього ворог атакував житлові будинки. На територію української держави також запускали ракети з Білорусі.

У Києві 1 березня в результаті ракетного удару по телевежі, за попередніми даними, загинули п'ять осіб, а ще п'ять - постраждали.

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