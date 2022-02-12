Аналітики спробували спрогнозувати дії Кремля.

Експерти "Центру оборонних стратегій" спрогнозували, чи є шанси в російської армії на захоплення Києва, а також припустили, чого їй це може коштувати.

Про це йдеться в матеріалі УП.

Аналітики зазначають, що головна мета держави-агресора - повний контроль над Україною й вона виглядатиме простіше у випадку окупації столиці.

"Дійсно, російські військові формування на території Білорусі разом з угрупуваннями військ на території РФ створюють загрозу північним областям України та Києву. Кількість сил та засобів є теоретично достатньою для реалізації "київського сценарію". Але лише теоретично. У випадку спроби прориву кордону у Чернігівській, Житомирській та Київській областях російські війська зазнають неприйнятних втрат. Такій сценарій виглядає занадто ризикованим для РФ за існуючої обстановки", - вважають у ЦОС.

Там додали, що захоплення української столиці не є "більш бюджетною" версією повномасштабного вторгнення. Це пов'язано з тим, що для взяття під контроль аеропортів, вокзалів, мостів необхідне використання тактичних повітряних десантів зі штурмових підрозділів ЗС РФ. Їх можуть нейтралізувати наявні в Україні засоби безпеки. Крім того, такі дії не мають сенсу без переміщення Росгвардії та загальновійськових частин для потенційного утримання території.

"Такий наступ буде дуже повільним, адже треба пройти 100 км від кордону через багатоешелонну оборону військ Північного оперативного командування, підсилених спроможностями Об’єднаних Сил. Ці війська готові до протидії. По-друге, отримання контролю над мегаполісом із населенням більше 3 мільйонів людей, велика кількість яких готова чинити спротив ворогу – завдання складне та малореальне, враховуючи необхідну кількість військ, яких наразі не спостерігається", - оцінили експерти.

Вони зазначили, що ізолювати Київ дуже непросто через його складну топографію. Крім того, до міста мають прибувати групи опору зі всієї України.

"По-третє, сподівання на підтримку наступу РФ з боку "п’ятої колони" марні – це не 2014 рік. Україна вже знає що робити з поплічниками Кремля професійно, жорстко і швидко. Крім цього, після окупації Криму і блокади ОРДЛО Росія ще залишила собі можливості підвозу "мобілізаційного ресурсу" у вигляді проплачених проросійських тітушок. Рупори Москви не мають тих переваг, які мали 8 років тому", - йдеться у матеріалі.

Ще однією причиною того, що Кремль навряд піде на захоплення Києва експерти називають те, що тільки стратеги з авторитарним способом мислення можуть розраховувати на переваги такого кроку.

"Насправді, демократична Україна зможе вистояти навіть у випадку захоплення столиці. Будь-який потенційний "маріонетковий" уряд не буде визнаний ані українцями, ані світом. Тобто розрахунки на те, що захопивши Київ, РФ встановить контроль над Україною – марні. Але головне, що будь-які сценарії захоплення Києва як загально військові, так і з застосуванням "спеціальних операцій" не будуть неочікуваними", - підсумували аналітики ЦОС.

Нагадаємо, у суботу, 12 лютого, в центрі Києва пройшов Марш за єдність України.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Як повідомляв УНІАН, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

Раніше президент США Джо Байден також закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення. Також негайно покинути Україну закликали й у Держдепі США.