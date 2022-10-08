Окупанти атакували південні регіони увечері 7 жовтня.

На півдні ЗСУ збили три дрони-камікадзе, якими ворог атакував Одещину та Миколаївщину.

Про це повідомили в службі зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

"Ворог продовжує тероризувати південь України безпілотниками іранського виробництва. Так, 7 жовтня, з 20:00 до 21:30 російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе "Shahed-136" Одещину та Миколаївщину. Всі три крилаті самогубці було збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

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Іранські безпілотники в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану у Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом російські військові щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

Начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк запевнила, що підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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