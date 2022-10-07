Дрони вже на аеродромі "Лунінець" в Білорусі.

Росія доставила в Білорусь іранські дрони-камікадзе для атак на західні регіони України.

Про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Захід".

За даними джерел, іранські безпілотники доставлені на аеродром "Лунінець". Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе "Шахід-136" та пункти управління до них.

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Від Лунінця до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України. Важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше стало відомо, що іранські дрони-камікадзе Shahed-136 дуже гучні - звук, які вони видають, схожий на той, який чути під час роботи бензопили чи мотору мопеда. Ці безпілотники летять дуже низько, тому їх досить складно впіймати силам Протиповітряної оборони України.

Росія використовує проти України іранські дрони - важливі новини

У середині серпня з'явилися відомості, що іранська влада продала Росії тисячу дронів.

РФ 23 вересня вперше атакувала іранськими безпілотниками-камікадзе Одесу, два дрони у припортовій зоні зруйнували адмінбудівлю, були пошкоджені чотири житлових будинки. Через ворожу атаку загинули дві особи.

У ніч на 5 жовтня окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Було зафіксовано шість влучань, пошкоджена інфраструктура міста, постраждала одна людина.

7 жовтня вороги вперше атакували беспілотниками Запоріжжя. За попередніми відомостями, постраждала й госпіталізована одна особа.

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