Під час нічної атаки дронами вдалося знищити 19 із 31 ударних безпілотників.

Упродовж минулої доби українські оборонці вчергове успішно вгатили по позиціях російських військ. Зокрема, за добу авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, ракетні війська уразили 8 артилерійських засобів, пункт управління, 4 райони скупчення російських військових та їхньої техніки, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Водночас, за даними Генштабу, російські терористичні війська продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, здійснювати обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах України.

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Так, за добу росіяни завдали 5 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснили 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та мирних населених пунктах. Сотні населених пунктів опинилися під вогнем ворожої авіації та артилерії.

Також РФ вкотре атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, протикорабельну ракету "Онікс", зенітну керовану ракету С-300, керовану ракету Х-31 та 31 ударний безпілотник типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною знищено одну ракету Х-59 та 19 ударних дронів. Внаслідок російських терористичних атак загинули та були поранені цивільні, зруйновані та пошкоджені житлові будинки, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура.

Повітряна тривога в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, увечері, 10 листопада, у низці областей України пролунала повітряна тривога. Згодом стало відомо, що вона пов’язана з черговою російською атакою - ворог запустив з південного та східного напрямків безпілотники типу Shahed.

Зокрема, протиповітряна оборона працювала на підступах до Києва.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 19 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Загалом Росія запустила по Україні 31 "Шахед", 1 керовану авіаційну ракету Х-31, протикорабельну ракету П-800 "Онікс", а також зенітну керовану ракету С-300.

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