Протиповітряною обороною було знищено п'ять ударних БпЛА "Shahed-136/131" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також протиповітряною обороною було знищено п'ять ударних БпЛА Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділами ракетних військ уражено вісім артилерійських засобів, пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

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Крім того, в Генштабі поінформували, що цієї доби загалом ворог завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на різних напрямках фронту

Цієї доби ворог атакував майже на всіх напрямках ділянки фронту. Зокрема, противник вів штурмові дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, на Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Новоєгорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 10 атак окупантів. На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії східніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького. Тут Силами оборони відбито 21 атаку. На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 13 атак. На Шахтарському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії біля Старомайорського. На Запорізькому напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Роботиного, успіху не мав.

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