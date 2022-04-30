Знищено кілька сотень окупантів, серед них може бути російський генерал.

Збройні Сили України завдали удару по командних пунктах російської армії в Харківській області. За попередньою інформацією, знищено кілька сотень окупантів.

Про це радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі "Фейгін Live".

"Два удари по Ізюму, штаб ВДВ, штаб другий загальновійськовий. Навіть за нижчою межею рахуй, 100 трупів в одному місці, 200 в іншому, не менше 100 в третьому. Верхньою межею називають по 200-300", - сказав Арестович.

Він наголосив: "Треба розуміти, що це старші офіцери".

Арестович також прокоментував інформацію про можливе знищення начальника штабу ВДВ, генерала А. Д. Симонова, що з'явилася в ЗМІ раніше в суботу.

"За деякими даними, які вимагають перевірки, начальник штабу ВДВ знищений", - сказав він.

Раніше в Національній гвардії повідомили, що спецназівці Національної гвардії України і військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Українські захисники знищили пункт управління, багато танків та особового складу ворога. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляли.

Генштаб станом на ранок суботи, 30 квітня, інформував, що на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завдаванні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області в район міста Ізюм.

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