В Харківській області гарячою точкою лишається місто Ізюм, зазначив голова обласної військової адміністрації.

У Харківській області окупанти спробували наступати біля двох сіл, але не мали успіху завдяки діям Збройних сил України.

Росіяни намагалися наступати біля Довгенького та Сулигівки, повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в Telegram.

"…Противник пробував наступати біля населених пунктів Сулигівка і Довгеньке. Успіху не мали, адже ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат росіянам", - додав він.

Чиновник зазначив, що на Харківщині гарячою точкою лишається місто Ізюм.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано-вранці 24 лютого.

Окупанти спочатку скидали бомби на військові об'єкти, а потім обстрілювали й мирні міста, зокрема, в Харківській області, серед мирних жителів були жертви.

Пізніше на сході України ворог пішов у наступ, було гаряче біля міста Ізюм. У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 30 квітня ворог переміщав окремі підрозділи зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району Ізюма.

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