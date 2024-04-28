Одним з найпоширеніших засобів протидії цим повітряним загрозам наразі залишається ЗУ-23-2.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк показав, як готують військових, які знищують російські "Шахеди", "Орлани", "Ланцети" і навіть крилаті ракети.

"Мала зенітна артилерія нині – на вістрі протидії ворожим БПЛА. Тож у навчальних центрах Сухопутних військ ЗС України активно готують винищувачів "Шахедів", "Орланів", "Ланцетів" і навіть крилатих ракет. Одним з найпоширеніших засобів протидії цим повітряним загрозам наразі залишається ЗУ-23-2", – написав Павлюк під опублікованим відео.

Зазначається, що "Гепардів" та інших, більш досконалих систем малої артилерії західного виробництва відверто не вистачає, а потреба в такому типі озброєння – величезна.

Попри поважний вік, ЗУ-23-2 має свої переваги. Вона швидкострільна і мобільна, пояснює військовий на імʼя Олесь. Тому у навчальних центрах Сухопутних військ безперервно триває підготовка операторів цих систем.

Повністю замінити ЗУ-23-2 на новітні системи можливості немає, наголошує військовий кореспондент Олександр Візгін. За його словами, вона ще довго служитиме українським захисникам.

ЗУ-23-2 – що це за зброя

Згідно з даними з відкритих джерел, ЗУ-23-2 – це 23-мм спарена зенітна установка. Її розробили наприкінці 1950-х років для ураження повітряних цілей на висотах до 2,5 км та легкоброньованих цілей на відстані до двох кілометрів.

Темп стрільби (з двох автоматів) становить 1600-2000 пострілів на хвилину. Бойова скорострільність (з двох автоматів) – до 400 пострілів на хвилину.

Зазначається, що до 2022 року Сили оборони України мали ЗУ-23-2 радянського та українського виробництва. В якості міжнародної допомоги для відьбиття російської агресії Україна отримувала модифікації установки від інших держав – фінські 23 ItK 61 та польські ZU-23-2CP.

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