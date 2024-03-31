Також будуть довгострокові фортифікаційні споруди.

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександ Павлюк заявив, що Київ має три лінії оборони.

Як заявив Павлюк в інтерв'ю, що транслювалося в ефірі телемарафону, значно укріплено кордон з Білоруссю, зокрема Чорнобильська зона, яку раніше не вважали оборонним рубежем.

"Ми зробили величезний об'єкм роботи: близько 1000 кілометрів фортифікаційних споруд, три кільця оборони Києва, дуже посилили чорнобильський напрямок, який до цього не був врахований як оборонний рубіж", - сказав Павлюк.

Генерал зазначив, що наразі зроблено все, щоб не допустити прориву окупантів в напрямку столиці. Наразі будують довгострокові укріплення, адже "маючи такого сусіда, потрібно завжди бути готовим до війни".

Загроза наступу на Київ

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент". Таким чином він підтвердив свою заяву щодо можливого розміщення військ Заходу на території нашої держави. Він також заговорив пр ймовірність наступу на Київ.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував заяви про те, що російські окупаційні війська можуть спробувати знову спробувати наступати на Київ.

"Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але ж цього по факту нема", - сказав Буданов.

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