Диктатор заслухав доповіді щодо перебігу бойових дій на українському фронті.

В ніч на 20 жовтня російський диктатор Володимир Путін нібито побував у Ростові-на-Дону. Він відвідав військовий штаб та заслухав начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова про ситуацію на фронті.

Кремлівський пул "РИА Новости" в Telegram опублікував коротке відео, на якому видно момент зустрічі Путіна та Герасимова. Пропагандисти кажуть, що диктатор прибув у Ростов пізно ввечері.

Герасимов розповів Путіну про перебіг війни, зокрема відзвітував, що об'єднане угруповання військ вирішує свої завдання "відповідно до плану СВО". Після цього Путін поговорив із іншими командирами.

"Усім командирам вітання передавайте. На все добре", – цитують Путіна пропагандисти.

Чутки про хвороби Путіна

Нагалаємо, що останнім часом шириться все більше чуток, що на публіку випускають двійників Путіна. Наприкінці літа в мережі з'явилася інформація, що самопочуття Володимира Путіна серйозно погіршилося на тлі тривалого захворювання. ЗМІ писали, що у диктатора спостерігалися серйозні порушення психічного стану. Крім того, повідомлялося, що ватажок РФ знаходиться в депресії та іноді неадекватно поводиться.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький влітку минулого року говорив, що Путін хворий фізично і морально. За його словами, у диктатора є шизофренія.

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