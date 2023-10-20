Днями російський диктатор Володимир Путін заявив, що винищувачі МіГ-31, які є носієм ракет "Кинджал", патрулюватимуть Чорне море. Ці літаки вже знаходяться в окупованому Криму.
Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson у соцмережі Х. Літаки базуються на аеродромі "Бельбек" у Севастополі.
Примітно, що свою заяву про патрулювання Путін зробив 18 жовтня. Водночас аналітик зазначив, що знімки були зроблені кількома днями раніше – 15 жовтня.
На них можна помітити, що, крім Су-30 і Су-27, на злітній смузі є чотири МіГ-31.
МіГ-31К патрулюватимуть Чорне море: реакція експертів та ЗСУ
Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ці слова Путіна – більше тиск на населення південних регіонів та намагання налякати людей. Вона зауважила, що в разі зльоту МіГ-31К тривогу оголошують по всій країні, тому "з якого рубежу вони будуть заходити на удар, не так принципово".
Водночас авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап наголосив, що ці літаки не зможуть вражати "Кинджалами" цілі в самому Чорному морі, оскільки зона занадто мала. За його словами, дистанція від точки, де було ухвалено рішення про пуск "Кинджалів", до цілі має становити кілька сотень метрів.