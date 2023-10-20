Супутникові знімки були зроблені за кілька днів до заяви Путіна щодо патрулювання Чорного моря цими літаками.

Днями російський диктатор Володимир Путін заявив, що винищувачі МіГ-31, які є носієм ракет "Кинджал", патрулюватимуть Чорне море. Ці літаки вже знаходяться в окупованому Криму.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані OSINT-аналітиком MT Anderson у соцмережі Х. Літаки базуються на аеродромі "Бельбек" у Севастополі.

Примітно, що свою заяву про патрулювання Путін зробив 18 жовтня. Водночас аналітик зазначив, що знімки були зроблені кількома днями раніше – 15 жовтня.

Відео дня

На них можна помітити, що, крім Су-30 і Су-27, на злітній смузі є чотири МіГ-31.

МіГ-31К патрулюватимуть Чорне море: реакція експертів та ЗСУ

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ці слова Путіна – більше тиск на населення південних регіонів та намагання налякати людей. Вона зауважила, що в разі зльоту МіГ-31К тривогу оголошують по всій країні, тому "з якого рубежу вони будуть заходити на удар, не так принципово".

Водночас авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань Конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап наголосив, що ці літаки не зможуть вражати "Кинджалами" цілі в самому Чорному морі, оскільки зона занадто мала. За його словами, дистанція від точки, де було ухвалено рішення про пуск "Кинджалів", до цілі має становити кілька сотень метрів.

Вас також можуть зацікавити новини: