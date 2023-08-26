Загалом по всій лінії фронту за добу відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Протягом доби відбулось загалом понад 40 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Ворог атакував та наступав на 5 напрямках східного фронту, але дії були безуспішними, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зокрема, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, на Бахмутському напрямку - в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, на Авдіївському - в районі Первомайського Донецької області.

За даними Генштабу, на Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

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При цьому росіяни продовжують завдавати авіційні удари, обстрілювати з артилерії та мінометів позиції українських захисників та населені пункти. Найбільше гатив на Бахмутському, Лиманському, Сіверському та Слобожанському напрямках.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Ситуація на фронті - це треба знати

У свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомляється, що у п'ятницю, 25 серпня, українські війська продовжили контрнаступальні операції, зокрема, біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед.

23 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили увійшли в село Роботине. З цього села відкривається шлях до звільнення Токмака.

Раніше цього місяця заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Урожайного у Донецькій області.

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