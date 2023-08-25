Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках, ЗСУ відбили атаки загарбників на Шахтарському напрямку.

Сили оборони України стримують наступ російських загарбників на декількох напрямках лінії фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Зокрема, зазначається, що протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень.

"На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Орлянське Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Червоного Ставу Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Надія, Твердохлібове Луганської області та Сіверськ, Верхньокам’янське, Берестове, Веселе Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них: Залізнянське, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Крім того, в Генштабі зазначили, що на Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

"На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Максимівка, Благодатне, Урожайне Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких: Новоандріївка, Щербаки, Павлівка, П’ятихатки, Степове, Кам’янське Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Дмитрівка, Микільське, Херсон, Дніпровське Херсонської області", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Куп’янському і Лиманському напрямках, росіяни здійснюють перегрупування своїх сил та засобів, одночасно перекидаючи з території РФ знову сформовані бригади та дивізії.

За його словами, головна мета цих заходів - підвищення рівня бойового потенціалу та поновлення активних наступальних дій.

Сирський також поінформував, що прийнято всі необхідні рішення та вжито заходи для посилення нашої оборони і відбиття ворожих атак.

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