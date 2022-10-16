Зараз, за словами Терехова, обстріл Харкова в основному відбувається з російської території.

Кількість ворожих обстрілів по місту Харкову зменшилась після того, як Збройні сили України звільнили більшу частину Харківської області.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в ефірі інформаційного телемарафону.

"Дійсно залишається різна інтенсивність обстрілів, і сьогодні неможливо говорити про те, що абсолютно безпечно в місті Харкові. Проте, абсолютно точно можу сказати, стало менше обстрілів у зв’язку з тим, що наші героїчні військові - ЗСУ, територіальна оборона - відігнали росіян подалі від меж міста Харкова. Вони практично звільнили всю Харківську область, і залишилося ще трошки. У зв’язку з цим, звісно не дістають "Гради" до Харкова, і сьогодні, в основному, обстріл міста відбувається з російської території. Звідти по нам гатять нелюди та заважають жити харків’янам", - акцентував Терехов.

Відео дня

Він додав, що іноді спроби російських загарбників обстріляти місто Харків призводять до того, що їх ракети розриваються на території російського Бєлгороду.

"Це не перший випадок, коли росіяни запускають по нам ракети, і в силу певних обставин ці ракети розриваються саме на території РФ, в тому числі у Бєлгороді. Така ситуація дійсно існує", - сказав Терехов.

Він зазначив, що Харків успішно долає наслідки російських обстрілів, які відбувались за останні дні.

"Дійсно обстріли не припиняються, але сьогодні у нас більш-менш спокійний день, якщо так можна сказати. Завдяки всім нашим комунальним службам, завдяки нашим героїчним рятувальникам, які усувають все те, що наробив російський агресор, зараз є повністю подача електроенергії у всі райони Харкова, у всі житлові будинки. Працює безперебійно весь транспорт – автобуси , трамваї, тролейбуси, метрополітен, працюють супермаркети. Нам вдалося локалізувати ті наслідки, які були нанесені ракетними ударами вчора та позавчора", - поінформував Терехов.

Ситуація у Харкові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад 5 місяців жили близько 150 тис. українців.

10 жовтня, за повідомленням мера міста Ігоря Терехова, ворог завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури Харкова, в деяких районах зникли світло і вода.

13 жовтня, за інформацією Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України, у Бєлгороді ракета, яку запускали бомбити Харків, вдарила по житловому будинку росіян. Інші ракети самоліквідувалися під час пуску.

14 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що з російського Бєлгорода по Харківщині окупантами було випущено п'ять ракет. Внаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі.

15 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ворог обстрілював Харків та населені пункти Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Чугуївського районів. Унаслідок обстрілів окупантами територій Харківської області загинув 66-річний чоловік, ще одного чоловіка було поранено.

Вас також можуть зацікавити новини: