Він підкреслює, що кожен убивця та кат буде притягнутий до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що буде звільнено всю територію України, включно з Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Ми відповімо агресору на всі удари: по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах. Ми обов'язково звільнимо всю нашу країну - від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини", - наголосив глава держави.

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Він підкреслив, що Україна не дозволить окупантам залишитися непокараними.

"Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців", - запевнив Зеленський.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Ввечері в п'ятницю, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку контрнаступу Збройних сил України від російських окупантів вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави, близько 400 населених пунктів.

За словами глави держави, такого відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що українці на тимчасово окупованій території допомагають центральній владі.

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