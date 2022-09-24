На Банковій зазначили, що Україна захищає не тільки себе, а й кордони Європи.

Союзники України повинні відреагувати на оголошення мобілізації в Росії не тільки словами, а й діями.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в Twitter перерахував п'ять кроків, які слід зробити партнерам у відповідь на дії Кремля.

І так, відповідь союзників повинна включати:

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активізацію засідання Контактної групи з оборони України - "Рамштайна";

збільшення поставок HIMARS і снарядів до них вдвічі;

надання ракет ATACMS, дальність яких може досягати 300 км;

негайне зняття табу на поставки танків і БТР;

тренінгові центри для українських військових.

"Україна захищає не тільки себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?"- додав Подоляк.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про призов в армію резервістів: "Вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації часткової мобілізації". Частину звернення глава держави-агресора присвятив ядерним погрозам у бік Заходу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що планується призвати 300 тисяч осіб. А ЗМІ дізналися, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про 1 мільйон осіб.

У Кремлі цю інформацію спростували, але факти свідчать про зворотне. Повістки надсилають багатодітним батькам, людям похилого віку та мерцям. Про порушення правил мобілізації заговорили навіть прокремлівські пропагандисти.

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