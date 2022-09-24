Союзники України повинні відреагувати на оголошення мобілізації в Росії не тільки словами, а й діями.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в Twitter перерахував п'ять кроків, які слід зробити партнерам у відповідь на дії Кремля.
І так, відповідь союзників повинна включати:
- активізацію засідання Контактної групи з оборони України - "Рамштайна";
- збільшення поставок HIMARS і снарядів до них вдвічі;
- надання ракет ATACMS, дальність яких може досягати 300 км;
- негайне зняття табу на поставки танків і БТР;
- тренінгові центри для українських військових.
"Україна захищає не тільки себе, а й кордони Європи. Чи це досі незрозуміло партнерам?"- додав Подоляк.
Мобілізація в Росії
Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про призов в армію резервістів: "Вважаю за необхідне підтримати пропозицію Міністерства оборони і Генерального штабу про проведення в Російській Федерації часткової мобілізації". Частину звернення глава держави-агресора присвятив ядерним погрозам у бік Заходу.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що планується призвати 300 тисяч осіб. А ЗМІ дізналися, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про 1 мільйон осіб.
У Кремлі цю інформацію спростували, але факти свідчать про зворотне. Повістки надсилають багатодітним батькам, людям похилого віку та мерцям. Про порушення правил мобілізації заговорили навіть прокремлівські пропагандисти.