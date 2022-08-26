У п'ятницю вдень, 26 серпня, в Запоріжжі прогримів вибух. У місті та області повітряна тривога не була оголошена.
Водночас голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в місті працює ППО. Звуки вибухів – результат роботи сил протиповітряної оборони Збройних сил України.
"Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!",- написав він.
Як повідомляв УНІАН 24 серпня, у Михайлівці Мелітопольського району (Запорізька область) підірвали псевдо-голову адміністрації, гауляйтера Івана Сушка.
Місцеві жителі повідомляють, що їхній тамада-гауляйтер в Михайлівці та навколишніх селах проводив святкові заходи, весілля, ювілеї. І в мирний час демонстрував любов до "руського міра", роз'їжджаючи по селу з георгіївською стрічкою.
Сушка підірвали в автівці, він у критичному стані перебував у лікарні, де і помер.