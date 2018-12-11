У США спустили на воду третій стелс-есмінець

Новітній корабель отримав назву «Ліндон Джонсон».

У США спустили на воду третій та останній в серії есмінець типу «Замволт» (Zumwalt class), створений з широким застосуванням стелс-технологій.

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Як повідомляє DefenseNews, спуск корабля на воду відбувся 9 грудня. Новітній корабель отримав назву «Ліндон Джонсон» (Lyndon B. Johnson).

Зазначається ,що судно відрізняється від попередніх двох суден даного типу – «Монсура» та «Замволта». Так, в цілях економії коштів надбудову корабля виконано зі сталі, а не з композитних матеріалів.

Спочатку ВМС США планували отримати 32 кораблі даного типу, але через високу вартість та складнощі в розробці передових технологій для судна, ця цифра поступово скоротилася до трьох одиниць.

У лютому повідомлялося, що ВМС США мають намір переозброїти стелс-есмінці типу "Замволт" універсальними ракетами SM-6, які дозволять даними кораблям атакувати ворожий флот на великій відстані.