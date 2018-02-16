Флот США обладнає свої стелс-есмінці новими ракетами

Кораблі, призначені для атаки наземних сил, перетворяться на ударні платформи для боротьби з надводними та повітряними цілями.

ВМС США мають намір переозброїти свої передові стелс-есмінці класу Zumwalt універсальними ракетами SM-6, які дозволять даними кораблям атакувати ворожий флот на великій дистанції.

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Таким чином, есмінці, призначені для атаки наземних сил, перетвориться на ударні платформи для боротьби з надводними та повітряними цілями.

Відзначається, що SM-6, яку виробляє корпорація Raytheon, є багатоцільовий ракетою, що використовується ВМС США. У серпні флот США в ході випробувань збив з її допомогою балістичну ракету середньої дальності.

Відзначається, що протягом п'яти найближчих років флот США планує закупити 625 комплексів SM-6.

Раніше повідомлялося, що військово-повітряні сили США готуються до консервації своїх бомбардувальників B-2 Spirit і B-1B Lancer в рамках підготовки до прийняття на озброєння стелс-бомбардувальника нового покоління - B-21 Raider.