В Україні виготовили високоточний снаряд для артилерії

Україна випускатиме артснаряд «Квітник» без деталей російського виробництва.

В Україні заявили про готовність почати випуск артснаряда «Квітник», який тепер не матиме російських деталей.

Як повідомляє ТСН, компоненти тепер встановлюються за допомогою швейцарського обладнання, а українська розробка після модернізації стала дорожчою.

Розробники заявляють, що лише три країни в світі мають таку унікальну технологію. Проте українська розробка простіша у використанні від світових аналогів, дешевша і надійніша.

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Раніше «Квітник» на 40% складався з російських деталей. Після модернізації характеристики значно покращилися, зокрема, було збільшено дальність, безпеку, спрощено введення даних для експлуатації виробу.

«Квітник» - осколково-фугасний боєприпас з лазерною головкою самонацілювання. Снаряд 152-го калібру може потрапити в мішень на відстані до 20 кілометрів. Його цілі — танки, бронетехніка, гармати, командні пункти, навіть рухома ціль в зоні ураження, оскільки політ можна коригувати за допомогою лазера.

Один американський аналог Excalibur коштує 70 тисяч доларів, проте керовані снаряди ефективніші і лише одним пострілом уражають мішені противника. Щоб поставити модернізований "Квітник" до війська, потрібні державні випробування. Українські військові цікавитися новинкою поки що не квапляться, натомість закордонні замовники вже з’явилися.