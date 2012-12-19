Українська армія вперше отримала високоточні боєприпаси

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

«Збройні Сили України вперше за свою історію отримали високоточний боєприпас, а наша держава приєдналась до країн-розробників та виробників елітного наукоємного та високотехнологічного озброєння», – зазначає міністр.

За словами Д.Саламатіна, цій події передувала копітка робота фахівців вітчизняного оборонно-промислового комплексу та випробування пострілу військовими в цьому році на полігонах оборонного відомства, які показали блискучі результати, в тому числі і під час широкомасштабних військових навчань “Перспектива – 2012”.

Розробником та виробником пострілу стало Державне підприємство Науково-виробничий комплекс “Прогрес”.

За інформацією МОУ, на відміну від звичайних боєприпасів з осколочно-фугасною бойовою частиною, ефективних тільки при стрільбі по площах, постріл “Квітник” забезпечує вибіркове ураження цілей з першого пострілу. Також постріл “Квітник” має бойові можливості, подібні до іноземних зразків, але за низкою своїх характеристик перевищує їх. Зокрема, при меншій масі та довжині вітчизняний снаряд має більш потужну бойову частину і, як наслідок, більші можливості з ураження цілей.

Як зазначається в повідомленні, для ствольної артилерії на сучасному етапі її розвитку ключовою умовою є підвищення точності стрільби. Наразі лише провідні країни світу, зокрема, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація, мають на озброєнні керовані високоточні артилерійські боєприпаси власної розробки та виробництва.