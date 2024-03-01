Примітно, що на знімку за 28 лютого в аеропорту літака не було, що може свідчити про його використання.

Стало відомо місце дислокації ще одного російського літака дального радіолокаційного виявлення А-50, який окупанти використовують у війні проти України.

Як зʼясували журналісти проекту "Схеми" за допомогою супутникових знімків Planet Labs, літак стоїть у місті Таганрог. Росіяни тримають його в аеропорту "Таганрог-Південний". Примітно, що це летовище розташоване у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині.

"Також літак цього типу потрапляв на знімки на території летовища у вересні 2023-го, та 15 лютого 2024-го. При цьому на знімку 28 лютого в аеропорту його не було, що може свідчити про використання цього літака", – йдеться у повідомленні.

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Знищення літаків А-50

За останні кілька тижнів Росія втратила два літаки ДРЛВ А-50. У січні 2024 року А-50 було знищено над Азовським морем. Під удар тоді потрапив і російський Іл-22, проте він зміг здійснити посадку.

23 лютого такий літак знову було збито над Азовським морем. Відомо, що він упав на території Росії.

На борту літака перебували 10 росіян. Серед них пʼять майорів, три капітани, прапорщик та лейтенант. Увесь екіпаж А-50 було ліквідовано.

29 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що літаків А-50 уже немає кілька днів у російському небі неподалік України. Він наголосив, що зменшення кількості таких літаків у ворога для нас є позитивним знаком.

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