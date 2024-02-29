Російські окупанти "відтіснилися" і не залучають літаки А-50 для координації дій засобів у веденні війни проти України.

У Повітряних силах вважають добрим знаком відсутність російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50 у небі біля України.

Про це речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного марафону. Речник сказав, що літаків А-50 уже немає кілька днів у російському небі неподалік України.

"Роблять висновки окупанти, що немає чого тут шастать по нашому Азовському морю, і таким чином, відтіснилися подалі. І зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби протиповітряної оборони, які теж дають випромінювання. Вони фіксують це все за допомогою повітряного радару, яким є А-50. І зокрема, відстежують вони повітряні цілі на території нашої держави", - повідомив Ігнат.

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Зокрема, росіяни за допомогою А-50 можуть відстежувати у режимі реального часу польоти української авіації, яка завдає ударів по російським позиціям. Потім з літака А-50 передається інформація російським командним пунктам для подальшої протидії.

"Тому, важливість зникнення цих літаків, хоча б навіть тимчасово, є для нас доволі добрим знаком. Можливо це навіть і допомагає у деякій мірі відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами власне на дальніх підступах", - сказав Ігнат.

Він вказав, що зменшення у росіян кількості літаків А-50 є лише позитивом.

Окрім того, речник сказав, що Україні треба більше ракет типу Storm Shadow і Scalp для завдання ударів по окупаційним об'єктам у тимчасово окупованому Криму.

"Ми можемо завдавати тих ударів фактично щодня, якби партнери нам давали більше тих засобів. Ракети теж дефіцитні для партнерів. Теж виготовляються не швидко, і тому розраховуємо, що і Німеччина прийме рішення врешті-решт щодо надання Україні крилатих ракет Taurus", - сказав Ігнат.

Збиття другого російського літака А-50

23 лютого у соціальних мережах з'явилося відео збиття другого російського літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Стверджувалося, що Сили оборони України збили цей літак з радянського ЗРК С-200.

Вперше літак такого типу було збито 14 січня 2024 року.

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