Раніше повідомлялося, що компанія Skydio виділила ЗСУ сотні своїх найкращих безпілотників, щоб допомогти боротися з російськими окупантами, але вони погано себе показали.

Американський виробник дронів Skydio заявив, що почав наймати співробітників в Україні, що є першим кроком у прагненні розширити там свій бізнес.

Генеральний директор Адам Брай описав роботу в інтерв'ю Defense News, за кілька годин до того, як він дав свідчення перед Конгресом.

"Я ніколи не зустрічав таких досвідчених користувачів дронів, як люди в Україні. Ми хочемо, щоб там була команда", - сказав Брай.

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Наразі кількість співробітників вимірюється однозначними числами, при цьому співробітники зосереджені на проектуванні та підтримці клієнтів. Брай сказав, що пізніше він може побачити, як Skydio вироблятиме дрони в країні, але вважає, що спочатку реалістичніше створювати дрібніші компоненти - наприклад, обладнання, яке допомагає запобігти перешкодам.

Брай зайшов так далеко, що сказав, що потреби України стимулюють розробку продуктів Skydio, навіть якщо вони не перетинаються з потребами уряду США.

Основний оборонний контракт його компанії пов'язаний з армійською програмою розвідки ближньої дії, яку Skydio виграла 2021 року. Оборонні фірми зараз конкурують за другу версію цього контракту, яку буде обрано 2025 року, і Skydio пропонує для цього свій новий безпілотник X10D.

Україна також зацікавлена в цьому дроні. Її Міністерство оборони офіційно запросило "тисячі" з них - хоча Брай не уточнив, скільки - на додаток до тисячі або близько того дронів, які Skydio вже відправила Києву з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Вимоги, висунуті армією, аналогічні тим, що потрібні Україні, сказав Брай, але вони не однозначні.

"Для нас це зміна стратегії. Там, де є розбіжності, ми віддаємо пріоритет тому, що бачимо в Україні", - зазначив він.

Основна відмінність між двома наборами вимог полягає в стійкості. Найбільша потреба України - у дронах, здатних протистояти інтенсивним російським перешкодам. За словами Брая, це не те, на чому досі фокусувалася програма розвідки ближньої дії.

Проте його аргумент полягає в тому, що Україна є "випробувальним полігоном" для невеликих дронів. Якщо вони зможуть там вижити, це має стати гарною рекламною кампанією і для збройних сил США. Але це не гарантовано, визнав Брай.

"Це ризик з точки зору бізнесу. Але я думаю, що на цей ризик варто піти", - сказав він.

Війна в Україні - використання дронів

Війна в Україні стала першою, в якій широко використовувалися невеликі безпілотники комерційного типу. За останні два роки він став "пісочницею" для компаній по всьому світу, які намагаються протестувати своє обладнання.

Проте більша частина дронів, використовуваних в Україні, була вироблена в Китаї, домінуючому у світі виробнику в цьому секторі.

Американська компанія Skydio виділила ЗСУ сотні своїх найкращих безпілотників, щоб допомогти боротися з російськими окупантами, але вони погано себе показали.

Як пише The Wall Street Journal, безпілотники Skydio збивалися з курсу і губилися через російську радіоелектронну боротьбу. Видання додало, що більшість малих дронів, розроблених американськими стартапами, не впоралися в бойових умовах. Це погана новина і для Пентагону, якому необхідні надійні поставки тисяч безпілотників.

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