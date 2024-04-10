Американські безпілотники крихкі і нездатні подолати російські технології глушіння і відключення GPS. А іноді вони навіть не могли злітати.

Американська компанія Skydio виділила ЗСУ сотні своїх найкращих безпілотників, щоб допомогти боротися з російськими окупантами, але вони погано себе показали.

Як пише The Wall Street Journal, безаілотники Skydio збивалися з курсу і втрачалися через російську радіоелектронну боротьбу.

Видання додало, що більшість малих дронів, розроблених американськими стартапами, не справились у бойових умовах. Це погана новина і для Пентагону, який потребує надійного постачання тисяч малих безпілотників.

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Безпілотники зі США дорогі, несправні і їх важко ремонтувати, кажуть керівники компаній-виробників, українські військові на передовій, українські урядовці та колишні американські військові чиновники.

Не маючи рішень на Заході, Україна звернулася до більш дешевої китайської продукції, щоб поповнити арсенал безпілотників.

Генеральний директор Skydio Адам Брай визнав, що його безпілотники виявились марними.

Видання з посиланням на українську владу зазначає, що американські безпілотники є крихкими і нездатними подолати російські технології глушіння і відключення GPS. Іноді вони не могли злітати, виконати місію або повернутися. Американські безпілотники часто не можуть літати на заявлені відстані або нести значне корисне навантаження.

Керівники американських компаній-виробників безпілотників заявили, що для них стало сюрпризом розгортання радіоелектронної війнив Україні.

Проте ЗСУ знайшли способи отримати велику кількість безпілотників, а також запчастини до них з Китаю. Військові використовують готові китайські безпілотники, переважно компанії SZ DJI Technology.

Крім того, як пише WSJ, Україна розвинула свою індустрію безпілотників з використанням компонентів з Китаю. Українські заводи випускають сотні тисяч невеликих дешевих дронів, які можуть нести вибухівку. Вона також виробляє більші безпілотники, які можуть завдавати ударів вглиб території противника і досягати російських кораблів у Чорному морі.

Видання зауважило, що ЗСУ витрачають близько 10 тис. безпілотників на місяць, і цього вони не змогли б робити, аби були змушені купувати дорогі американські безпілотники. Багато американських безпілотників коштують на багато дорожче, ніж китайські.