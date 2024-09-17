Окупанти анонсували серійний випуск ракет "Ангара" на 2024 рік.

В Архангельській області РФ запущено ракету-носій "Ангара-1.2". Повітряно-космічні сили країни-агресора провели успішний пуск ракети-носія "Ангара-1.2" з космодрому "Плесецьк".

".. З випробувального космодрому міноборони РФ (космодром "Плесецьк") в Архангельській області бойовим розрахунком космічних військ Повітряно-космічних сил успішно здійснено пуск ракети-носія легкого класу "Ангара-1.2" з космічними апаратами", - ідеться в заяві.

Згідно з відкритими джерелами, "Ангара-1.2" - російська двоступенева ракета-носій легкого класу, призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту корисного навантаження до 3,5 тонни, на сонячно-синхронну орбіту - до 2,4 тонни. Висота "Ангари-1.2" становить близько 41,5 м, стартова маса ракети близько 171 тонни. Входить до сімейства ракет-носіїв "Ангара".

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Серійне виробництво ракет сімейства "Ангара" планували розпочати 2023 року, проте у вересні 2022 року оголошено про перенесення початку серійного виробництва на 2024 рік.

Космодром Плесецьк (1-й Державний випробувальний космодром Міноборони РФ) розташований в Архангельській області РФ. Забезпечує частину російських космічних програм, пов'язаних з оборонними, а також прикладними, науковими та комерційними пусками непілотованих космічних апаратів. Єдиний діючий космодром у Європі та найпівнічніший космодром на планеті.

Космічні випробування РФ

У лютому 2022 року РФ запустила в космос супутник, який призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової зброї, що несе ядерний пристрій. Зазначалося, що запущений об'єкт не має ядерного заряду, проте все ж таки пов'язаний із російською протисупутниковою програмою, яка викликає дедалі більше занепокоєння в Білому домі, Конгресі та в експертів. Супутник "Космос-2553" запустили 5 лютого 2022 року, і він все ще обертається навколо Землі на незвичайній орбіті. Він таємно працював як платформа для досліджень і розробок неядерних компонентів нової системи зброї, яку Росія ще не розгорнула.

За словами росіян, цей космічний корабель призначений для наукових досліджень, але американці вважають це твердження неправдоподібним. Хоча США знали, що РФ зацікавлена в ядерному протисупутниковому потенціалі протягом багатьох років, лише нещодавно вони змогли краще визначити хід програми.

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