Росія запустила дослідницький космічний корабель для протисупутникової ядерної зброї два роки тому, кажуть офіційні особи США.

У лютому 2022 року Росія запустила в космос супутник, який призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової зброї, що несе ядерний пристрій.

Як вказується у статті The Wall Street Journal, про це заявили офіційні особи США. Запущений об'єкт не має ядерного заряду, однак все ж пов'язаний з російською протисупутниковою програмою, яка викликає все більше занепокоєння у Білому домі, Конгресі та експертів.

Супутник "Космос-2553" був запущений 5 лютого 2022 року і все ще обертається навколо Землі на незвичайній орбіті. Він таємно працював як платформа для досліджень і розробок неядерних компонентів нової системи зброї, яку Росія ще не розгорнула.

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За словами росіян, цей космічний корабель призначений для наукових досліджень, але американці вважають це твердження неправдоподібним. Хоча США знали, що РФ зацікавлена в ядерному протисупутниковому потенціалі протягом багатьох років, лише нещодавно вони змогли краще визначити хід програми.

Потенційно така зброя, у разі розгортання на орбіту, може знищити супутники у тій частині космосу, де домінують американські урядові та комерційні об'єкти, включаючи угруповання Starlink від SpaceX, які критично важливі для військових зусиль України.

Одна людина, знайома з цим питанням, назвала запущений супутник "прототипом" зброї, але інші вважають, що російська програма не просунулася настільки далеко.

Як вказується, спроби США обговорити свою стурбованість щодо протисупутникової програми безпосередньо з російськими офіційними особами також були відхилені.

Водночас додається, що Росія вивела "Космос-2553" на орбіту за 19 днів до того, як вторглась в Україну. Космічний корабель був "оснащений нещодавно розробленими бортовими приладами та системами для їх тестування в умовах впливу радіації та важких зарядів і частинок".

Помічник держсекретаря Мелорі Стюарт у публічних коментарях на початку цього місяця оскаржила це пояснення, не вказуючи конкретний супутник.

"Орбіта знаходиться в регіоні, який не використовується жодним іншим космічним апаратом — це саме по собі було дещо незвично. І орбіта є областю з більш високою радіацією, ніж на звичайних нижніх навколоземних орбітах, але недостатньо високою радіацією, щоб дозволити прискорене тестування електроніки, як це описала Росія", — сказала вона, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, вашингтонського мозкового центру.

За її словами. Штати "знали про те, що Росія прагне отримати такий потенціал ще багато років тому, але лише нещодавно ми змогли зробити більш точну оцінку їх прогресу".

За даними професійних супутникових трекерів, Космос-2553 все ще знаходиться на орбіті. Речники розвідувального співтовариства США та Ради національної безпеки відмовилися обговорювати цю тему.

Російський протисупутниковий ядерний пристрій може бути використаний для загрози космічним кораблям на низькій навколоземній орбіті, де американські компанії та урядові установи експлуатують більше супутників, ніж будь-яка інша країна.

Станом на кінець квітня в цій частині космосу працювало майже 6700 американських супутників. При цьому Китай має там лише 780 супутників, а Росія - 149. Більшість супутників США є частиною інтернет-мережі Starlink, тоді як інші збирають дані про діяльність на землі.

Джон Пламб, вищий чиновник Пентагону з космічної політики, який покидає посаду, сказав, що використання такої зброї знищить або пошкодить супутники, які не захищені від ядерного вибуху. Він вважає, що це також може зробити непридатною низьку навколоземну орбіту на деякий період - можливо, на рік.

Він додав, що ядерна зброя в космосі з Росії була б "зброєю невибіркового характеру". Така зброя "не має національних кордонів, не розрізняє військові супутники, цивільні чи комерційні.

Космічна зброя росіян: останні новини

Як писав УНІАН, у лютому Білий дім забив на сполох через нову "серйозну загрозу" від Росії. Стало відомо, що йдеться про спроби Росії створити протисупутникову зброю із застосуванням ядерних технологій.

В березні повідомлялось, що США готують спеціальну резолюцію Ради безпеки ООН із декларативним закликом про недопущення використання ядерної зброї в космосі. Наприкінці квітня відбулося голосування за документ, який закликав усі країни світу дотримуватися давно існуючих міжнародних домовленостей про без'ядерний статус космосу. Однак Росія наклала вето – єдина з-поміж усіх країн-членів Радбезу ООН.

Нещодавно у Пентагоні заявили, що на поточний момент росіяни ще не встигли вивести на орбіту саму ядерну зброю. Однак невідомо, скільки часу знадобиться державі-агресору, аби перейти до цього етапу.

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