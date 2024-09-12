Армія РФ отримала нову партію винищувачів п'ятого покоління Су-57 (відео)

Також повідомляється про передачу військам Су-35С четвертого покоління.

"‎Ростех"‎ передав російській армії нову партію бойових літаків Су-57 та Су-35С. Про це повідомляє Telegram-канал державної корпорації.

Кількість переданих Су-57 не називають. На представлених кадрах можна бачити два нових літака, однак деякі російські джерела кажуть про три бойові машини. Передачу Су-35С росіяни не показали.

У своєму повідомленні "‎Ростех"‎ зазначив, що кількість винищувачів п'ятого покоління, які надходять до військ, щороку зростає. Наступні партії літаків вже знаходяться у виробництві.

Для розширення серійного виробництва Су-57 росіяни розпочали зведення додаткової будівлі, де будуть проводити відпрацювання систем для винищувачів п'ятого покоління. Також було завершено будівельно-монтажні роботи на нових об'єктах льотно-випробувальної станції.

Нагадаємо, у травні 2019 року було анонсовано закупівлю Міністерством оборони РФ 76 винищувачів Су-57. Контракт підписали на військово-технічному форумі "Армия-2019".

Су-57 – довідка УНІАН. Росіяни називають Су-57 багатоцільовим винищувачем п'ятого покоління. Втім, не всі згодні з таким визначенням.

На думку деяких спеціалістів, літак не можна віднести до нового покоління, оскільки він не відповідає вимогам малопомітності (одна з ключових вимог до "п'ятірки").

Нагадаємо, у червні в ГУР підтвердили пошкодження пари винищувачів Су-57 на аеродромі "Ахтубінськ".

Повітряно-космічні сили Росії отримують нові літаки

Нещодавно Об'єднана авіабудівна корпорація передала російським Повітряно-космічним силам нову партію фронтових бомбардувальників Су-34.

Саме ці літаки Москва активно використовує у якості носіїв керованих авіабомб з модулями планерування і корекції. Це навісний модуль для перетворення звичайних некерованих бомб на планерні, які мають збільшений радіус дії.

На думку експертів, усього росіяни побудували близько 150-160 бомбардувальників Су-34. Зараз з цієї кількості вони можуть використовувати приблизно 80 літаків.

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