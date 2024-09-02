Фронтовий бомбардувальник Су-34 сьогодні є одним з основних бойових літаків росіян.

Об'єднана авіабудівна корпорація Росії передала Повітряно-космічним силам армії-агресору чергову партію фронтових бомбардувальників Су-34. Про це повідомляє "Ростех"‎.

Кількість переданих бомбардувальників росіяни не називають – на відео можна бачити два нових літака.

Су-34 відіграють важливу роль у російсько-українській війні, виступаючи основними носіями високоточних боєприпасів з універсальними модулями планування та корекції (УМПК) - так званих керованих авіабомб.

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Мова йде про навісний модуль, який перетворює звичайні некеровані бомби (зокрема, ФАБ-250 та ФАБ-500 М-62) на планерні бомби, які є високоточними боєприпасами зі збільшеним радіусом дії.

За даними з відкритих джерел, із супутниковою та інерціальною системами наведення ефективна відстань від точки скидання до цілі у бомб з УМПК становить 40-60 км. Це є значною проблемою для Сил оборони, оскільки російські літаки залишаються поза зоною ураження більшості українських ЗРК.

Бомбардувальник Су-34 – довідка

Су-34 є багатофункціональним фронтовим надзвуковим винищувачем-бомбардувальником, який також називають "фронтовим бомбардувальником".

Він являє собою глибоку модернізацію радянського Су-27. У порівнянні з останнім, на Су-34 було збільшено бомбове навантаження та запас палива.

Максимальне бойове навантаження літака складає 8 тис кг, втім воно може зрости до 12 тис кг при бойовому радіусі 1000 км.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що за весь час росіяни виготовили близько 150-160 літаків Су-34. Сьогодні у них могло залишитися близько 80 таких бомбардувальників.

У свою чергу, інший авіаційний експерт – Богдан Долінце – зазначив, що в цьому році РФ зможе виготовити не більше 20 бойових літаків. Близько 15 з них можуть бути машинами типу Су-35 та Су-34.

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