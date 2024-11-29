Для України знищення радару 64Н6 є великою тактичною перемогою.

Збройні сили України знищили російський радар 64Н6, відомий також як "Надгробок". Зробили це, швидше за все, за допомогою ракет ATACMS.

Про це повідомляє видання Army Recognition. Зазначається, що цей радар є інструментом спостереження і "наріжним каменем російської мережі протиповітряної оборони". 64Н6 призначений для виявлення, відстеження і управління повітряними загрозами на величезних відстанях.

"Його знищення знаменує собою значний удар по російській армії, оскільки безпосередньо підриває ефективність однієї з найбільш грізних ракетних систем класу "земля-повітря", – пише видання.

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Радар 64Н6 – ключовий компонент російської системи протиповітряної оборони С-300. "Надгробок" діє як основний датчик для виявлення цілей і передає дані в режимі реального часу на командний пункт, який координує ураження загроз ракетами системи.

"Без 64Н6 система С-300 є фактично сліпою, нездатною виявляти або вражати загрози, що надходять, з однаковим рівнем точності. Це робить радар дуже важливою ціллю в будь-якому конфлікті, де підрив протиповітряної оборони противника є пріоритетом", – йдеться у матеріалі.

Для України знищення радару 64Н6 є великою тактичною перемогою, акцентують автори. Нейтралізувавши цей важливий компонент, українські війська значно погіршили можливості російської регіональної протиповітряної оборони.

Це створює можливості для українських безпілотників, ракет і літаків діяти з меншим ризиком, що дозволяє наносити більш ефективні удари по інших стратегічних цілях.

"Використання ракет ATACMS для цієї операції підкреслює стратегічну важливість таких цілей. Завдяки своїй збільшеній дальності і точності, ракети ATACMS ідеально підходять для нанесення ударів по таких важливих об'єктах, як 64N6, далеко за лінією фронту", – констатує видання.

Що відомо про радар 64Н6 "Надгробок"

64N6 – це радар з тривимірною фазованою антенною решіткою великої дальності, який працює в S-діапазоні частот. Це робить його високоефективним у виявленні аеродинамічних і балістичних цілей.

Максимальна дальність виявлення цілі становить близько 300 кілометрів, тож радар може відстежувати і виявляти загрози далеко за межами зони безпосереднього ураження зенітних ракетних комплексів сімейства С-300.

Він може одночасно відстежувати до 100 цілей, в тому числі винищувачі, крилаті ракети, що летять на низьких висотах, і високошвидкісні балістичні снаряди, пише Army Recognition.

Ключовою особливістю радару 64Н6 є його фазована антенна решітка, яка забезпечує швидке і точне сканування повітряного простору. Ця технологія дозволяє радару безперервно точно відстежувати цілі, одночасно протистояти електронним засобам протидії, таким як глушіння. Встановлений на напівпричепі, радар є мобільним і може бути швидко розгорнутий.

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