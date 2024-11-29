Збройні сили України знищили російський радар 64Н6, відомий також як "Надгробок". Зробили це, швидше за все, за допомогою ракет ATACMS.
Про це повідомляє видання Army Recognition. Зазначається, що цей радар є інструментом спостереження і "наріжним каменем російської мережі протиповітряної оборони". 64Н6 призначений для виявлення, відстеження і управління повітряними загрозами на величезних відстанях.
"Його знищення знаменує собою значний удар по російській армії, оскільки безпосередньо підриває ефективність однієї з найбільш грізних ракетних систем класу "земля-повітря", – пише видання.
Радар 64Н6 – ключовий компонент російської системи протиповітряної оборони С-300. "Надгробок" діє як основний датчик для виявлення цілей і передає дані в режимі реального часу на командний пункт, який координує ураження загроз ракетами системи.
"Без 64Н6 система С-300 є фактично сліпою, нездатною виявляти або вражати загрози, що надходять, з однаковим рівнем точності. Це робить радар дуже важливою ціллю в будь-якому конфлікті, де підрив протиповітряної оборони противника є пріоритетом", – йдеться у матеріалі.
Для України знищення радару 64Н6 є великою тактичною перемогою, акцентують автори. Нейтралізувавши цей важливий компонент, українські війська значно погіршили можливості російської регіональної протиповітряної оборони.
Це створює можливості для українських безпілотників, ракет і літаків діяти з меншим ризиком, що дозволяє наносити більш ефективні удари по інших стратегічних цілях.
"Використання ракет ATACMS для цієї операції підкреслює стратегічну важливість таких цілей. Завдяки своїй збільшеній дальності і точності, ракети ATACMS ідеально підходять для нанесення ударів по таких важливих об'єктах, як 64N6, далеко за лінією фронту", – констатує видання.
Що відомо про радар 64Н6 "Надгробок"
64N6 – це радар з тривимірною фазованою антенною решіткою великої дальності, який працює в S-діапазоні частот. Це робить його високоефективним у виявленні аеродинамічних і балістичних цілей.
Максимальна дальність виявлення цілі становить близько 300 кілометрів, тож радар може відстежувати і виявляти загрози далеко за межами зони безпосереднього ураження зенітних ракетних комплексів сімейства С-300.
Він може одночасно відстежувати до 100 цілей, в тому числі винищувачі, крилаті ракети, що летять на низьких висотах, і високошвидкісні балістичні снаряди, пише Army Recognition.
Ключовою особливістю радару 64Н6 є його фазована антенна решітка, яка забезпечує швидке і точне сканування повітряного простору. Ця технологія дозволяє радару безперервно точно відстежувати цілі, одночасно протистояти електронним засобам протидії, таким як глушіння. Встановлений на напівпричепі, радар є мобільним і може бути швидко розгорнутий.