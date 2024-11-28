Росіяни можуть дати гібридну відповідь на рішення Штатів щодо застосування українцями далекобійних ракет, вважає експерт.

Після того, як США дозволили Україні бити по російській території своїм ракетним озброєнням, ризик ядерної атаки з боку РФ, який був малоймовірним, не зріс.

Такою інформацією поділилося агентство Reuters, посилаючись на відомості джерел, обізнаних із даними американської розвідки за останні сім місяців. "Оцінки були послідовні: ATACMS (ракети дальністю 306 км, - Ред.) не змінять ядерні розрахунки Росії", - заявив один із помічників члена Конгресу Штатів.

За відомостями агентства, Росія може спробувати посилити тиск на Захід через його підтримку України шляхом розширення кампанії саботажу проти європейських об'єктів.

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Директор з євразійських, російських і східноєвропейських досліджень Джорджтаунського університету Анджела Стент заявила, що гібридна відповідь з боку РФ викликає занепокоєння:

"Імовірність ескалації ніколи не була відсутня. Тепер занепокоєння зросло".

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У листопаді ЗМІ писали, що адміністрація американського президента Джо Байдена нарешті дозволила українцям завдавати ударів ракетами ATACMS по російській території.

Пізніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що є зміни щодо "настанов" з використання цих ракет. За його словами, тепер наші воїни можуть використовувати ATACMS для самозахисту у разі негайної необхідності, зокрема, на Курщині.

У РФ уже скаржилися, що українці били по її території західним озброєнням. Після таких інцидентів ватажок країни-агресора Володимир Путін змінив ядерну доктрину - в оновленому документі знижено поріг, за якого Росія розглядатиме можливість завдання ядерного удару по території іншої держави. Варто зазначити, що і до ударів по Росії Путін погрожував країнам Заходу ядерною зброєю.

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