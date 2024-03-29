Ворог атакував цими бомбами один із районів Харкова.

28 березня 2024 року російські окупаційні війська вкотре атакували Харків. Ворог вдарив по Шевченківському району міста уніфікованими міжвидовими планованими боєприписами (УМПБ).

Як розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, раніше такими боєприпасами окупанти гатили тільки по Донецькій області, а по Харкову такого удару було завдано вперше з 2022 року. За його словами, найефективніший спосіб боротьби з цими бомбами – це знищення літаків, з яких вони випускаються.

"Противник використовував для кидка, найімовірніше, стандартні Су-34 або Су-35. Запускав він приблизно з дистанції 70-80 км", – пояснив представник Повітряних сил.

За його словами, раніше росіяни боялися підлітати до лінії фронту настільки близько. Ворог розумів, що сили протиповітряної оборони України завдають ефективних ударів по російських бортах.

Є різні способи боротьби з такими авіабомбами. Українські військові неодноразово до них вдавалися, додав Євлаш.

"Але найбільш дієвий спосіб – це безпосередньо боротьба з носіями. Ми вже показували, як ефективно можемо завдавати поразки по російських літаках, про що свідчить нещодавній так званий "сушкопад", коли нам вдалося збити понад 10 літаків різних типів. Звісно, нам доводиться за недостатньої кількості ППО маневрувати, використовувати різні схеми, типи атак, підловлювати супротивника, показувати хитрість використання різних типів систем ППО, завдавати йому суттєвої шкоди", – пояснив він.

Водночас речник ПС ЗСУ наголосив, що Україні потрібно більше ракет, більше систем, більше комплексів, які здатні "ефективно на дуже велику глибину наносити точкові удари і безпосередньо знищувати носії цих бомб, оскільки саме вони є основною загрозою, яка потребує ліквідації".

Атака по Харкову 27 березня: основне

27 березня російські війська вкотре обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Шевченківському району міста. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок ворожої атаки по місту загинув чоловік. Також повідомлялося про 19 постраждалих, серед них були діти віком від 3 місяців до 9 років.

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що місто було атаковано авіабомбами. Він зазначив, що ворог вдався до цього вперше з 2022 року.

Зі свого боку очільник ОВА Синєгубов сказав, що обстріл житлових будинків, імовірно, було здійснено боєприпасом УМПБ Д-30.

Вас також можуть зацікавити новини: