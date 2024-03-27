Серед постраждалих внаслідок атаки є діти віком від 3 місяців до 9 років.

Вдень у середу, 27 березня, російські окупаційні війська атакували Харків. Внаслідок ворожого удару загинув чоловік, 19 – постраждали, серед них є діти.

У поліції показали відео перших хвилин після атаки. Кадри з нагрудних камер правоохоронців опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Харків. ФАБ з УМПК (уніфікований модуль планування і корекції). Кидають на мирні квартали і цивільних людей. Продовжують тероризувати Харків, цього разу загальноосвітня школа та пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків. На жаль, є вбитий та поранені, серед яких 4 дитини, вік — від 3 місяців до 9 років. Ми на місці, як і завжди, пліч-о-пліч із вами та з усіма силами оборони", – написав він.

Удар по Харкову 27 березня

У середу, 27 березня, російські окупаційні війська вчергове атакували Харків. Загарбники вдарили по Шевченківському району міста, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один з ударів припав по житловому масиву, розташованому в середмісті. Інший – в районі Інституту хірургії.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що місто атакували авіабомбами. Це сталося вперше з 2022 року.

Водночас Олег Синєгубов заявив, що обстріл житлових будинків, ймовірно, було здійснено боєприпасом УМПБ Д-30.

"Він достатньо потужний, за силою вибуху – середнє між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Застосовують як і з літака, так і з РСЗВ "Смерч". Остаточна інформація після експертизи", – додав він.

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