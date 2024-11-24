Росія, щоб протидіяти балістичним ракетам, має декілька систем.

Якщо говорити про американські ATACMS, то йдеться про балістичні ракети. В етері телемарафону авіаційний експерт Богдан Долінце розповів, що РФ для протидії балістичним ракетам має декілька комплексів.

"В першу чергу, мова йде про протиракетний комплекс системи С-500, досі ми не бачили його активне застосування. Але, в принципі, є системи С-300 ще радянські та вже осучаснені російські системи на базі радянських С-300 - це С-400. Ці системи розроблені для протидії крилатим та балістичним ракетам", - пояснив він.

Експерт зазначив, що ці комплекси проявили себе не найкращим чином для протидії крилатим ракетам, а також безпілотникам.

Відео дня

"Щодо протидії саме крилатим ракетам, які летять на великій висоті та балістичним ракетам типу ATACMS, в принципі, вони можуть певним чином впливати на ситуацію. Але сказати, що вони є дуже ефективними, не можна", - акцентував Долінце.

Він нагадав про регулярне знищення російських радарів і пускових комплексів С-300 та С-400 на території тимчасово окупованого Криму, що "в принципі показує реальну ефективність цього комплексу". За словами Долінце, протиракетний комплекс системи С-400 - це самий найсучасніший російський комплекс, який є на озброєнні країни-агресора.

"Він по своїм заявленим лабораторним характеристикам може виявляти і перехоплювати цілі на дальності до 400 км. Разом з тим, підтвердження такої великої дальності ми не бачили. Швидше за все, в принципі, відповідає комплексу С-300, дещо модернізовано, використано електронні системи керування. Встановлено певний комплекс керування, який використовує вже більш сучасні комп’ютери і дещо трохи збільшена чутливість та ефективність роботи радару", - розповів експерт.

Він додав, що говорити про те, що це якийсь "game changer" або якась надсучасна система протиповітряної оборони не доводиться:

"В основному він так саме продовжує бути побудований ще на радянській спадщині".

Удари ЗСУ по Курщині

Як писав УНІАН, в ніч проти 24 листопада Сили оборони України уразили РЛС комплексу "С-400" у Курській області. Цей підрозділ російських окупаційних військ вів бойову роботу в режимі "земля-земля", уражаючи наземні нерухомі цілі.

Як повідомили у Генштабі, "під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об'єкти та мирні жителі населених пунктів у прифронтових регіонах України".

Вас також можуть зацікавити новини: