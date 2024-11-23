Українська сторона активно працює над створенням ракет, якими можна бити по глибоких тилах загарбників, зазначили журналісти.

Україна наразі розробляє кілька вітчизняних балістичних ракет.

Такою інформацією поділилася заступниця міністра стратегічних галузей промисловості країни Ганна Гвоздяр із газетою The Wall Street Journal. Журналісти зазначили, що більшість подробиць щодо ракетної програми України влада тримає в секреті.

Очільник Міноборони Рустем Умєров говорив, що до кінця 2024 року чи у 2025-му з'явиться інформація про "масштабну ракетну програму". Видання, посилаючись на відомості джерел, повідомило, що Київ активно працює над створенням ракет, якими можна завдавати ударів по глибоких тилах ворога.

Відео дня

За словами співрозмовників WSJ, ракетній програмі України не вистачає фінансування і потужностей, через що її ефективність буде обмежена:

"Київ, ймовірно, залишиться залежним від Заходу щодо деяких видів зброї на довгі роки вперед".

Позаштатний радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишін сказав, що однією з перешкод для реалізації ракетної програми є недостатня кількість коштів.

Експерт з військової авіації Дуглас Баррі розповів, що виробляти балістичні ракети особливо дорого, оскільки їх виготовляють з матеріалів, які мають витримувати дуже високі температури.

На початку листопада директор держпідприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров заявив, що українська сторона працює над створенням балістичних та крилатих ракет, і нові розробки Збройні сили можуть отримати вже у 2025 році.

Ракетна програма України в центрі уваги - новини, які вже відомі

Президент Володимир Зеленський 9 листопада розповідав, що 2024 року в нашій країні перетнули позначку виробництва перших 100 одиниць ракетного озброєння. Очільник держави додав, що над виробництвом зброї для наших воїнів уже працюють понад 800 компаній.

У Defense Express повідомляли, що більшість із сотні ракет в Україні могли випустити у поточному році, а це дає змогу припустити, що темпи виробництва могли становити від 10 одиниць на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: