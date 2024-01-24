У ЗМІ точаться суперечки щодо того, наскільки безпечними є ці "пташки".

Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Йдеться про шість вертольотів. Терміни поставки - другий квартал цього року (квітень-червень). Машини будуть постачатися із запасними частинами, німці також організують навчання наших військових.

Як повідомляє військовий портал Defense Express, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав Sea King "перевіреним та надійним гелікоптером", який має допомогти на полі бою у низці сценаріїв — "від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів".

Йдеться про гелікоптери у модифікації Sea King Mk.41 - це пошуково-рятувальна версія гелікоптера Sea King HAS.1 з подовженою кабіною та збільшеною кількістю палива, що була свого часу побудована для військово-морських сил Німеччини.

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Замовлення на 22 гелікоптери Sea King Німеччина розмістила ще у червні 1969 року, вони були призначені для заміни літаків-амфібій Grumman Albatross. Поставки тривали з квітня 1973 року по вересень 1974 року, ще один гелікоптер німці отримали у квітні 1975 року на заміну однієї з машин, що зазнала аварії.

З1986 по 1988 рік, низка гелікоптери проходили модернізацію, а саме отримали ракети Sea Skua і, відповідно, радар Ferranti Seaspray.

Sea Skua - це британська легка ракета "повітря-поверхня", що призначена для ураження ворожих кораблів, була виведена з експлуатації Королівським флотом Великої Британії у 2017 році, згодом її замінила ракета Sea Venom. Офіційно заявлена дальність - до 15 км, але у низці відкритих джерел стверджується, що вона може нищити цілі на більших відстанях - до 25 км.

Станом на 2023 рік на озброєнні німецького війська залишалося 11 гелікоптерів Sea King Mk41. Їх планують замінити на машини NH90 NFH (Sea Lion).

Sea King Mk 41 для України

Німеччина вперше передасть Україні військові вертольоти Sea King Mk 41. Як повідомив міністр оборони країни, Києву передадуть шість таких гелікоптерів, а також комплект приладдя і запасних частин до них.

Німецький журналіст Юліан Рьопке заявив, що це "барахло", яке небезпечне для українських пілотів. Про це він написав у соціальній мережі X.

Рьопке нагадав, що у 2014 році преса активно писала про ці військові гелікоптери. В одній із статей йшлося про те, що "проблема Sea King полягає в простому старінні: якщо в 2006 році для забезпечення однієї години польоту потрібно було від 50 до 60 годин технічного обслуговування, зараз це співвідношення становить 1 до 120".

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