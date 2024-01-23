Берлін пообіцяв поставити шість Sea King Mk 41.

Німеччина вперше передасть Україні військові вертольоти Sea King Mk 41. Про це пише dpa з посиланням на Міністерство оборони ФРН.

Глава Міноборони Борис Пісторіус пообіцяв передати Україні шість багатоцільових вертольотів Sea King Mk 41, а також комплект приладдя і запасних частин до них. Крім того, Берлін обіцяє провести необхідне навчання.

"Sea King - це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого роду", - сказав Пісторіус.

Він зазначив, що необхідно нарощувати темпи виробництва озброєнь, оскільки протиповітряна оборона є пріоретом для захисту українців та інфраструктури країни.

Допомога Україні від Німеччини: останні новини

За даними німецького міністерства оборони, з початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні військову допомогу на суму близько шести мільярдів євро.

Також у січні канцлер Олаф Шольц розкритикував заплановані обсяги поставок зброї Україні від партнерів по Євросоюзу - він сказав, що вони "у будь-якому випадку занадто малі" і їх необхідно збільшити.

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