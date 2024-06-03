Артилерійську установку помітили у прикордонних районах Бєлгородської області.

На полі бою вперше "засвітилася" новітня російська самохідна артилерійська установка "Мальва" калібром 152-мм.

Фото САУ у Бєлгородській області опублікував український розвідник Kriegsforscher в Х. "Мальву" зафіксував українській розвідувальний дрон, який веде постійне спостереження за російською артилерією вздовж кордону.

Як зазначається, дрон зафіксував САУ 2С43 "Мальва" 9-ї артилерійської бригади ЗС РФ. Це перша поява артустановки на фронті з початку заяви РФ про їхнє постачання. Перша партія "Мальв" надійшла на озброєння у жовтні 2023 року, а у липні були завершені випробування, які тривали три роки.

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САУ "Мальва" - що відомо про артустановку окупантів

САУ "Мальва" - розробка Центрального науково-дослідного інституту "Буревестник". Над її створенням працювали з 2010-х років, реальні випробування стартували у 2020 році.

В основі лежить гармата 2А64 з довжиною ствола у 47 калібрів. Така ж гармата є у САУ "Мста-С" та гаубиці "Мста-Б". Вона здатна вести вогонь на дистанції до 24,7 км осколково-фугасними снарядами та до 29 км активно-реактивними боєприпасами.

Як пише "Мілітарний", що "Мальва" по суті є аналогом французької САУ Caesar або ж української "Богдани". Однак у них довша гармата, тому дальність стрільби буде до 40 км.

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