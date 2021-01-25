Бізнес на крові. Кому вигідні непрозорі закупівлі для української армії

Скандальні оборудки на мільйони гривень в українській армії поховали попередню владу. Але й тепер скандалів та корупційних закупок не менше. Чи можна зробити закупівлі прозорими і як не допустити повернення старих схем?

Прибуткові бронемашини Пашинського, або сумнозвісний "бізнес на крові" оточення Порошенка… За словами голови експертної організації StateWatch Гліба Канєвського, корупція в оборонці роками гальмувала армію України.

"Одна з фірм в часи Пашинського почала отримувати величезні підряди від Міністерства оборони по таємних контрактах на постачання бронеавтомобілів "Варта"… А бізнес Гладковського став одним із постачальників вантажних автомобілів для Збройних сил України. Разом з тим, інші виробники мали проблеми не те, щоб продати щось в Міністерство оборони, вони навіть не могли отримати інформацію, скільки і чого саме потрібно Міністерству оборони", - розповідає "Грошам" Гліб Канєвський.

Врешті, торік здалося, що вакцина від корупції в оборонці знайдена. Влітку був прийнятий, а 1 січня 2021 року вступив в дію новий закон про оборонні закупівлі. Тепер більшість військової техніки, яку захоче закупити Міністерство оборони, Нацгвардія, СБУ чи прикордонники, повинна пройти відкриті торги.

"Логіка така, що збільшується кількість цих відкритих закупівель, які йдуть через прозоро, які проводяться відкрито. І навіть по тих закупівлях, які є секретними. Деяка інформація може бути оприлюднена, наприклад, загальний обсяг бюджетування", - розповідає "Грошам" експертка з вироблення політик "Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони" Світлана Мусієнко.

Тобто тепер, якщо мова йтиме про закупівлю бронемашини чи іншої зброї, це зможе побачити кожен українець в системі прозоро. Цей новий закон Верховна Рада України прийняла ще в липні минулого року, а Володимир Зеленський підписав 12 серпня.

"Якщо рахувати з дня публікації, до 1 січня було повних 4,5 місяці. Цього більш ніж достатньо. Ми, як консультанти, чекали, коли з’являться перші відповідальні особи. Хоча б з якими можна контактувати. Ми чекали десь пів осені, перш ніж з’явилася перша резолюція Кабміну про те, хто що має робити", - каже Світлана Мусієнко.

За цей час два основних відомства – Міністерство оборони та новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України - спільно мали б розробити 30 нормативно-правових актів, які регулюють цю нову, відкриту систему закупівель озброєння. Але вони цього чомусь не зробили.

"Не відбулося командної роботи і необхідний пакет документів не був підготовлений і прийнятий вчасно. Тому що це дійсно командна робота. Якщо ми говоримо про закупівлі на наступний період - на 2021 рік і далі - то дійсно нормативної бази, яка б дозволила їх якісно провести, а тим більше, згідно з законом про оборонні закупівлі, наразі ще не створено", - підкреслює Світлана Мусієнко.

Відповідно, купити чи бронемашину, чи безпілотник, для усіх оборонних відомств – неможливо. Хоча й закон вступив в силу. І тепер бюрократична недбалість може зірвати поставку озброєння для української армії. Наприклад, ті ж безпілотники, які попередні роки поставляла в армію українська приватна компанія.

"Він здатний літати на великі відстані, близько 50-ти кілометрів, з передачею онлайн розвідданих. Літак спроможний знаходитись в повітрі близько трьох годин. Його специфічне призначення – обслуговування стрільби артилерії", - розповів "Грошам" директор приватної військової компанії Артем Вьонник.

Нині виробництво цих безпілотників зупинилось. Всі чекають на ДОЗ - державне оборонне замовлення, яке, кажуть, ще не готове. І якщо раніше виробники озброєння знали, скільки одиниць техніки поставлять до армії на початку року, а контракти укладались в березні-квітні, то цього року взагалі невідомо, коли в цехах почнеться робота.

"Сьогодні в тих умовах, які є - відсутність нормативних актів, відсутність фінансування і незрозумілість процедур - я не впевнений, що навіть так вийде. Експертне середовище і середовище виробників вважає, що виконання ДОЗу розпочнеться десь в червні-липні місяці поточного року. Я думаю, що червень найшвидше, але питання в тому, чи виробники будуть готові на підписання контрактів в червні з поставкою в жовтні. Тому що це майже не можливо", - зазначає Гліб Канєвський.

Тому залишається два варіанти: швидко готувати нормативні акти і екстерном укладати контракти, аби нова техніка доїхала до українського армії цього року (інакше у найближчі місяці почнуться шалені скандали про те, що армія не зможе закуповувати ані техніку, ані запчастини). Або Верховна Рада відтермінує дію нового закону і зброю купуватимуть за старими – нерідко корупційними - нормами.

"Очевидно, що старий закон можна буде використовувати для пришвидшення масштабування корупційних схем в оборонному замовленні, всі зацікавлені особи будуть розуміти, що от-от новий закон запрацює, і тому треба якомога більше контрактів укласти по старому закону. А я нагадаю, що це таємні контракти і ніхто до них не матиме доступу", - зазначає Гліб Канєвський.

Це може бути вигідно всім тим, кому відкриті закупівлі не на руку. Тим, хто звик багатіти на бізнесі на крові. Цьогоріч також вкрасти буде що - на оборонку в бюджеті-2021 заплановано понад 267 мільярдів гривень.

Втім, надія, що цього вдасться уникнути, все ж є. Принаймні, на запит "Грошей" в Міноборони в відомстві обіцяли, що усі нормативні акти будуть готові до 15 лютого.

Андрій Стельмах

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