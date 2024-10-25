Україна отримала нову партію БМП Marder / скріншот

Німецька компанія Rheinmetall передала ще 20 бойових машин піхоти Marder. Поставка призначена на кінець третього кварталу 2024 року, зазначили у компанії.

Відтак, в межах угоди про "кільцевий обмін" Україна отримає у загальній кількості вже близько 200 одиниць техніки. Понад сотню з них становлять саме моделі Marder 1A3.

Ця угода також передбачає поставку двозначної кількості інших одиниць техніки - бойових машин піхоти Marder і основних бойових танків Leopard. Партія в розмірі 20 БМП Marder для України була замовлена урядом Німеччини.

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Що відомо про БМП Marder

БМП Marder було розроблено для Бундесверу та досі використовується там. Вона є однією з найбільш перевірених у світі систем озброєння такого типу. За весь час свого існування машина не один раз була модернізована та підвищувала свою бойову ефективність. 

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Відомо, що наразі на озброєнні Бундесверу перебуває понад 300 БМП Puma, які представляють останнє покоління бойових машин цього типу і поступово витісняють з озброєння армії Німеччини БМП Marder. Також у 2023 році була замовлена друга партія з понад 50 додаткових "Puma".

Marder, які отримає Україна, являють собою модель 1A3, оснащену сучасним лазерним далекоміром, що дає змогу підвищити точність ураження цілей на полі бою. Цей прилад значно покращує здатність машин ефективно протистояти наступальним діям противника, надаючи українським військам додаткову технологічну перевагу.

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