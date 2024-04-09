Загалом Німеччина надала Україні вже 90 бойових машин піхоти.

Німецька оборонна компанія Rheinmetall отримала контракт від уряду Німеччини на постачання Україні ще 20 БМП Marder 1A3. Про це інформує пресслужба компанії.

Відомо, що німецький уряд замовив у компанії 20 БМП ще в березні, але про нього стало відомо лише зараз. Також договір має двозначну ціну у мільйонах євро, а надання нової партії передбачається у цьому році. Нині ЗСУ передали вже тризначну кількість Marder за допомогою прямого постачання або програм кільцевого обміну.

Крім того, в пресслужбі додали, що нова партія таких машин отримає лазерний далекомір для більш точної та ефективної ліквідації цілей. У Rheinmetall зауважили, що перші Marder були відправлені до України в березні 2023 року. З того часу було ще декілька партій. В уряді Німеччини уточнили, що загалом Україні вже передано 90 бойових машин піхоти.

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"Rheinmetall придбала у Бундесверу відремонтовану БМП 1A3 Marder. Капітальний ремонт БМП для негайного розгортання за власний кошт компанія розпочала ще навесні 2022 року. З того часу відповідні роботи ведуться на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюсі та Касселі", - наголосили у повідомленні.

Що відомо про БМП Marder

БМП Marder було розроблено для Бундесверу та досі використовується там. Вона є однією з найбільш перевірених у світі систем озброєння такого типу. За весь час свого існування машина не один раз була модернізована та підвищувала свою бойову ефективність.

Відомо, що наразі на озброєнні Бундесверу перебуває понад 300 БМП Puma, які представляють останнє покоління бойових машин цього типу і поступово витісняють з озброєння армії Німеччини БМП Marder. Також у 2023 році була замовлена друга партія з понад 50 додаткових "Puma".

Зброя для України: останні новини

Як писав УНІАН, Велика Британія долучається до пошуку Patriot та інших систем для України. Відомо, що країна є виробником засобів ППО, які вже використовують ЗСУ, а саме ЗРК під AIM-132 ASRAAM. Також Британія виготовляє зенітні системи з ракетами CAMM відомі, як Sky Sabre.

Своєю чергою голова Головного управління розвідки Кирил Буданов заявив, що наразі ще не відчувається ефект від чеської ініціативи з закупівлі снарядів для українських військових. За його словами, якщо партнери не будуть підтримувати Україну, то їй буде "катастрофічно важко".

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