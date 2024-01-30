У середу, 31 січня 2024 року, Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки першу партію високоточних реактивних бомб малого діаметра наземного базування GLSDB.
Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох офіційних осіб США і двох інших співрозмовників, знайомих з перебігом переговорів. Відомо, що снаряди виробляє компанія Boeing спільно з SAAB. Їх передача Силам оборони України була анонсована ще в минулому році. Примітно, що цих бомб немає навіть в запасах американської армії.
Відзначається, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності. Очікується, що вона "прибуде на поле бою вже в середу". Перша партія снарядів буде адаптована для нанесення ударів дальністю в близько 150 км.
Американсикй чиновник підкреслив, що це дасть українським військовим "більш глибокий ударний потенціал, якого у них не було, це доповнить їхній арсенал далекобійного вогню".
Україна стане першою країною, яка застосує ці бомби в бою. Це стане найважливішим випробуванням для інших країн, які скуповують боєприпаси дальньої дії після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Бомби GLSDB: що це за зброя
GLSDB – далекобійна крилата бомба виробництва двох шведських компаній: SAAB AB (SAABb.ST) і Boeing Co (BA.N). Дальність ураження цілі становить 150 кілометрів, маса – 130 кг, довжина – 1800 мм, а маса бойової частини – 93 кг.
Примітно, що випускати такі снаряди можна з M270 і HIMARS. Управління бомбою відбувається через GPS. Крім того, вона може протистояти деяким електронним перешкодам, придатна для використання в будь-яких погодних умовах і може застосовуватися проти бронетехніки.
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