За даними джерел, доставка бомб GLSD в США відбудеться в кінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну.

Поставки Україні далекобійних бомб GLSDB відкладаються до наступного року, хоча раніше в Пентагоні обіцяли початок поставок цієї осені. Про це пише Reuters з посиланням на дані Пентагону та коментарі обізнаних джерел.

"Люди, знайомі з поточними термінами, кажуть, що доставка зброї в США компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться в кінці грудня, після чого підуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну. У той же час, представник Пентагону назвав інший термін для випробувань, заявивши, що "ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року після успішної перевірки".

Україні потрібні GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS. Це дозволить українським військовим вражати цілі на відстані, що вдвічі перевищує відстань, на яку здатні ракети, які вони зараз запускають з поставленої США HIMARS, і змусить Росію перемістити свої запаси ще далі від лінії фронту.

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Хоча в березні Росія заявила, що збила GLSDB, США не постачали Україні жодної такої бомби, повідомив американський чиновник. Також у Reuters немає інформації, чи постачала Києву цю зброю інша країна.

GLSDB - що це за зброя

Снаряди GLSDB - далекобійна крилата бомба, здатна вразити ціль на відстані в 150 кілометрів, її можна запускати з M270 і HIMARS. GLSDB виробляється спільно шведськими компаніями SAAB AB (SAABb.ST) і Boeing Co (BA.N). Згідно з веб-сайтом SAAB, снаряд керується GPS, може протистояти деяким електронним перешкодам, придатний для використання в будь-яких погодних умовах і може використовуватися проти бронетехніки.

Про можливе постачання Україні цих бомб повідомлялося ще на початку року. Пізніше в Пентагоні заявили, що Україна отримає високоточні бомби GLSDB не раніше осені, пррі цьому підкреслили, що Україна самостійно зможе вирішувати, як використовувати надану зброю для вигнання російських окупантів зі своїх територій.

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