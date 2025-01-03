Hammer став першою західною високоточною зброєю, інтегрованою для використання на Су-25.

Україна опублікувала відео, на якому показано застосування штурмовиками Су-25 високоточних бомб Hammer (французький Armement Air-Sol Modulaire, AASM). Ця зброя, оснащена ракетним форсувальником, надає Повітряним силам України змогу завдавати точних ударів по російських цілях, зокрема віддалених від лінії фронту, пише The War Zone.

На відео зафіксовано, як літаки 299-ї бригади тактичної авіації використовують Hammer для атак вдень, виконуючи пуски парами. Усі літаки обладнані синьо-жовтими розпізнавальними знаками для запобігання дружньому вогню. Пуски виконуються одночасно із застосуванням інфрачервоних засобів протидії, що допомагають уникнути ракет теплового наведення.

Особливості бомб Hammer

Hammer став першою західною високоточною зброєю, інтегрованою для використання на Су-25. Базова версія має радіус дії до 70 км завдяки ракетному форсувальнику та висувному комплекту крила. Зброя також забезпечена GPS-наведенням і може працювати в автономному режимі або з багаторежимним наведенням (інфрачервоне чи лазерне).

Франція постачає Україні до 50 таких бомб щомісяця, причому їх використання вже охопило не лише Су-25, але й винищувачі МіГ-29 та Су-27. Застосування Hammer дозволяє завдавати ударів з більшої висоти та дальності, знижуючи ризик для пілотів.

Особливість конструкції бомби — носова секція наведення та комплект для збільшення дальності. Це забезпечує точність ударів навіть у складних умовах. Бомби, показані на відео, мають термозахисне покриття для безпеки в разі пожежі.

Су-25 та загроза на полі бою

Українські Су-25, попри значні втрати, продовжують відігравати важливу роль у бойових діях. Завдяки інтеграції західного озброєння, як-от Hammer та Zuni, ці літаки залишаються ефективними навіть у складних умовах.

Як підсумовує видання, поява Hammer у розпорядженні українських ВПС підкреслює новий рівень використання західної зброї в умовах сучасної війни. Враховуючи введення в експлуатацію F-16, ця зброя може знайти застосування і на нових платформах, а не лише на базі вцілілих Су-25.

Бомби AASM Hammer - що про них відомо

AASM Hammer - це комплект, який встановлюється на 250-кг та 1000-кг бомби. Він складається із носової частини із системами наведення (інерціальна, супутникова, а також опціонально тепловізійна чи лазерна) й рульовими поверхнями. А також хвостової із ракетним двигуном.

У січні Франція пообіцяла надати Україні 600 одиниць бомб - по 50 одиниць на місяць. Компанія-виробник Safran на початку червня повідомила, що вироблятиме по 90 одиниць. Як зазначив очільник компанії Олів’є Андрієс тривають перемовини щодо збільшення замовлення на AASM Hammer.

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