Пілот здійснив дуже низьковисотний політ, що пов'язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС.

У мережі вперше показали пуски авіабомь AASM Hammer з літаків МіГ-29. Постачання цих бомб було офіційно оголошено у січні 2024 року.

На кадрах, які з'явилися у мережі, видно скидання AASM Hammer з МіГ-29. Вперше ці бомби "завітилися" з цим літаком у березні. Пілот здійснив дуже низьковисотний політ, що пов'язано із необхідністю укритися від ворожих РЛС, потім задер ніс літака і під кутом 45 градусів і різко набирав висоту.

Як пише Defense Express, на сьомій секунді маневру літак скинув AASM Hammer, розвернувся і знов мінімально знизився. Поки літак виходив з атаки, в AASM Hammer увімкнулися двигуни, які закидували їх на висоту, завидки вони по навісній траєкторії летіли до цілі.

"Через це дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів, замість 70 км, як у випадку із висотним скиданням. Таке застосування AASM Hammer насправді є абсолютно традиційним та використовується у випадку наявності у ворога далекобійних засобів ППО", - пише видання.

Очевидно, саме такий метод застосування AASM Hammer використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами - JDAM-ER та SDB.

Бомби AASM Hammer - що про них відомо

AASM Hammer - це комплект, який встановлюється на 250-кг та 1000-кг бомби. Він складається із носової частини із системами наведення (інерціальна, супутникова, а також опціонально тепловізійна чи лазерна) й рульовими поверхнями. А також хвостової із ракетним двигуном.

У січні Франція пообіцяла надати Україні 600 одиниць бомб - по 50 одиниць на місяць. Компанія-виробник Safran на початку червня повідомила, що вироблятиме по 90 одиниць. Як зазначив очільник компанії Олів’є Андрієс тривають перемовини щодо збільшення замовлення на AASM Hammer.

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