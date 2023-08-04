Один дрон за 500 доларів може наробити окупантам збитків на мільйони та зберегти багато життів українців.

Українські захисники показали, чим б'ють російських окупантів з неба на передовій. У ЗСУ вже неодноразово наголошували, що задля збереження життя українських військових намагаються якнайбільше замінити людський ресурс на техніку.

Журналісти "1+1" поспілкувалися з військовими роти ударних БПЛА 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордіенка та на власні очі побачили цих дрони-"комахи".

Як зазначається, безпілотник вагою майже 40 кг, який може нести відразу чотири міни та невеличкий дрон-камікадзе, здатний спалити російський танк. Продемонстровано, як розгортаються на полігоні безпілотники. Залежно від особливостей конструкції одні із яких працюють вночі, інші - вдень.

Наприклад, квадрокоптер Matric-300 коштує понад 1 млн грн, але досить "живуча комаха". Може навіть не залітати до противника та бачити, що робиться на його позиціях за 30 км. Mavic 3T – дешевше, але також дуже корисний. За словами військових, певні невеличкі ударні дрони можна порівняти з пострілом із гвинтівки: якщо точно влучив, "мінус", наприклад, ворожа гармата.

Величезний гексокоптер з причіпною вибухівкою працює як повітряний міномет, зокрема, може суттєво вразити живу силу противника. До такої "комахи" чіпляють чотири мінометні боєприпаси, але, як правило, точно у ціль влучає тільки третій снаряд, бо перші два – пристрілочні.

За словами командира роти ударних БПЛА 57-ї мотопіхотної бригади Олександра, на відміну від класичних мінометів, які стріляють лише певними боєприпасами, "бойовий комах" може взяти на борт різну зброю. Залежно від цілі, захисники чіпляють до нього осколковий снаряд чи якійсь інший.

За допомогою спеціального обладнання військові бачать, куди коптер летить та, аналізуючи його роботу, роблять певні висновки та вдосконалюють дрони.

Бійці просять допомоги з закупівлею нових "бойових комарів", бо один дрон за 500 доларів може наробити загарбникам збитків на мільйони та зберегти багато життів українців.

Дрони на озброєнні ЗСУ

Нагадаємо, раніше авіаексперт Валерій Романенко розповів, що за час повномасштабної війни Україна зробила потужний ривок у виробництві дронів.

За його словами, під час втечі військ РФ з північних регіонів України, українські військовослужбовці отримали зразки майже всіх ворожих станцій радіоелектронної боротьби.

Також Україна налагодила випуск маленьких FPV-дронів, які дуже потрібні усім підрозділам ЗСУ .

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