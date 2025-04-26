Цей БПЛА можна вважати баражувальним боєприпасом, за аналогією з КАБ.

Впродовж останніх тижнів Росія атакує Одеську область новим БПЛА "Бандероль". Про це повідомив військовий фахівець із систем РЕБ та зв'язку, голова "Центру радіотехнологій" Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш".

Про цей безпілотник відомо дуже мало. З відкритих джерел можна зрозуміти, що це скоріше не БПЛА, а баражувальний боєприпас, за аналогією з КАБ, але з реактивним двигуном.

Носій цього виробу, потужність заряду і дальність роботи поки не відомі. За словами "Флеша", цей БПЛА летить зі швидкістю 400-500 км/год.

Відео дня

"Інформація про таку назву була на слуху давно, але зараз ми бачимо перші постійні випадки його застосування. Чи буде цей виріб такою ж загрозою, як загальновідомий КАБ, не зрозуміло", - зазначив "Флеш".

Боротьба проти КАБів

Як писав УНІАН, українські РЕБ зривають наведення КАБів. За даними Forbes, погрішності росіян можуть свідчити про ефективність українських засобів глушіння, які порушують зв'язок між бомбами КАБ і навігаційними супутниками.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше офіційно підтвердив, що Україна збиває з курсу російські КАБи системами радіоелектронної боротьби. За його словами, ЗСУ мають достатню кількість РЕБ.

Проте, як зазначив Сирський, РФ намагається цьому протидіяти, оновлюючи свої УМКП антенами "Комета-М".

Вас також можуть зацікавити новини: