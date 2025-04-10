'Постійне змагання': Україна вперше розкрила, чим збиває з курсу російські КАБи

Ці засоби не знищують КАБи фізично, але виводять їх з ладу, порушуючи супутникову навігацію.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше офіційно підтвердив, що ефективним засобом протидії російським плануючим авіабомбам (КАБ) стали системи радіоелектронної боротьби.

"У нас достатня кількість засобів електронної боротьби, які діють на систему управління ворожих КАБів. От летіла вона в одному напрямку, а потім чомусь полетіла в іншому. Система управління й боротьба проти засобів РЕБ - це постійне змагання, як і змагання між дронами й засобами РЕБ", - сказав Сирський в інтерв'ю "Лівому берегу".

Як пояснює Defense Express, РЕБ не знищують КАБи фізично, але виводять їх з ладу, порушуючи супутникову навігацію, на якій базується система наведення. Це призводить до того, що бомба втрачає орієнтацію і не влучає в ціль.

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Натомість РФ намагається протидіяти, оновлюючи свої УМКП антенами "Комета-М" із все більшою кількістю приймальних елементів (від 4 до 12). Проте ці заходи не забезпечують потрібної ефективності.

КАБи запускають із великої відстані та висоти, що дозволяє РЕБ тривалий час впливати на бомби. Чим довше УМПК не отримує координати, тим більша похибка траєкторії. Проте у випадку ударів по містах навіть незначне відхилення може бути недостатнім.

ЗСУ очікують, що РФ шукатиме нові технічні рішення. За даними RUSI, у 2025 році Росія планує випустити до 75 тисяч КАБів - понад 200 на добу.

Збиття російських КАБів

Нагадаємо, у лютому Збройні сили України підтвердили збиття російського КАБу над Запоріжжям. "За попередніми даними, йдеться про експериментальне озброєння", - заявив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За словами військового аналітика Анатолія Храпчинського, українські фахівці дійсно знайшли спосіб збивати російські керовані авіабомби. Цьому передував тривалий період пошуків варіантів, адже застосування проти бомб традиційних засобів протиповітряної оборони визнали неефективним.

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